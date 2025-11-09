Санкции США против "Лукойла" касаются лишь американских операторов

По словам еврокомиссара по экономике Валдис Домбровскиса, ЕК находится в постоянном диалоге со странами ЕС, чтобы обеспечить гарантии безопасности поставок топлива на европейский рынок

СОФИЯ, 9 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис считает, что санкции США в отношении "Лукойла" касаются лишь американских операторов. Об этом чиновник заявил в интервью телеканалу BTV.

"Что касается санкций США [относительно компании "Лукойл"], то американские власти подтвердили, что эти санкции касаются только американских операторов. То есть, это не так называемые вторичные санкции с экстерриториальным действием. Мы внимательно наблюдаем за воздействием этих санкций на безопасность поставок нефтепродуктов в ЕС, в том числе и в Болгарию", - сказал Домбровскис.

Он отметил, что в настоящее время нет проблем на топливном рынке, но Еврокомиссия находится в постоянном диалоге со странами ЕС, чтобы обеспечить гарантии безопасности поставок топлива на европейский рынок.