The Times: Стармера предупредили о слишком частых поездках за рубеж

По данным издания, премьер-министр Великобритании признал, что был отвлечен темами сотрудничества в рамках НАТО и урегулирования на Ближнем Востоке, однако не сократил количество зарубежных поездок

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лэмми предупредил главу правительства Кира Стармера о необходимости ограничить количество зарубежных поездок, так как они могут отвлекать от решения проблем внутри страны. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, Лэмми, который также занимает пост министра юстиции Великобритании, донес свое мнение до премьера во время частной встречи летом. Как говорится в статье, это произошло спустя несколько недель после июльского бунта депутатов правящей Лейбористской партии по поводу планов правительства сократить социальные выплаты.

Как отмечает The Sunday Times, Стармер признал, что был отвлечен темами сотрудничества в рамках НАТО и урегулирования на Ближнем Востоке, однако не сократил количество зарубежных поездок. Издание посчитало, что премьер, получивший прозвище "Кир, которого никогда нет" (Never here Keir), на прошлой неделе совершил 40-й вояж за границу с момента прихода на Даунинг-стрит в июле прошлого года. Он побывал в Бразилии по случаю 30-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-30). До конца года Стармер должен покинуть страну еще около шести раз, в том числе для участия в саммите Группы двадцати в ЮАР (22-23 ноября), пишет газета.

Издание обращает внимание на то, что Стармер уже стал британским премьером, который чаще всего путешествует в этом веке, несмотря на рекордное падение рейтинга. "Лэмми и другие министры опасаются, что эти два факта могут быть связаны", - говорится в статье. "Он не может продолжать летать по миру, когда дома все полностью разваливается", - приводит The Sunday Times слова источника.

Согласно социологическому исследованию компании Ipsos, результаты которого 28 октября привела газета The Daily Telegraph, у Стармера самый большой отрицательный рейтинг среди десяти политиков, чью работу было предложено оценить, за исключением министра финансов Рейчел Ривс. Она делит с премьером нижнюю строчку списка. Деятельность лидера Лейбористской партии одобряют лишь 20% опрошенных, а 60% относятся к ней негативно. В случае с Ривс это соотношение составило 15% и 55%. Таким образом, отрицательный рейтинг обоих политиков составил минус 40 пунктов. Опрос показал, что лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж впервые обогнал действующего премьер-министра в качестве политика, которого большинство британцев хотели бы видеть на посту главы правительства.