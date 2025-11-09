В Израиле опознали останки военного, похищенного в 2014 году

Представители ЦАХАЛ сообщили семье погибшего заложника старшего лейтенанта Хадара Голдина, что его тело возвращено

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноября. /ТАСС/. Судмедэксперты завершили опознание останков израильского военного, похищенного в августе 2014 года, которые были возвращены 9 ноября в Израиль из сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"После завершения процедуры опознания представители Армии обороны Израиля сообщили семье погибшего заложника старшего лейтенанта Хадара Голдина, что его тело возвращено в Израиль. Голдин погиб в бою в Газе в ходе операции "Нерушимая скала" в 2014 году. Его тело было похищено ХАМАС", - говорится в заявлении. Ранее в воскресенье в канцелярии заявили, что израильские военнослужащие в секторе Газа получили гроб с останками заложника. Передача состоялась при посредничестве Международного комитета Красного Креста, после чего тело было доставлено в Израиль и направлено в институт судебной медицины для процедуры идентификации.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе, согласно этому плану, вступил в силу 10 октября.

ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передавал еврейскому государству еще по несколько тел погибших. К настоящему моменту радикалы из сектора Газа вернули останки 24 убитых заложников. По состоянию на 9 ноября они продолжают удерживать тела еще 4 похищенных.