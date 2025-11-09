Bild: Бундесвер счел, что врачи ФРГ посредственно готовы к возможному конфликту

В аптеках недостаточно запасов лекарств, передает газета

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Эксперты Бундесвера (ВС ФРГ) считают, что врачи, больницы и аптеки в стране лишь посредственно готовы к потенциальному военному конфликту. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на доклад Вооруженных сил Германии, над которым работали около 200 специалистов.

По ее информации, в документе отмечается, что в области медицины неясно распределены обязанности на случай конфликта, не согласованы каналы коммуникации, в аптеках недостаточно запасов лекарств. Кроме того, никто не знает, какие врачи дополнительно будут свободны и где в экстренной ситуации. В Бундесвере исходят из того, что в худшем случае каждый день число раненых только среди военных будет составлять около 1 тыс. человек, а врачам придется работать в условиях "сильной физической и психосоциальной нагрузки" и нехватки медикаментов и консервированной крови.

Эксперты представили свои рекомендации по улучшению ситуации. Они советуют, в частности: усилить защиту больниц, аптек и производителей лекарств от грабежей и возможного разрушения, разместить лечебные кабинеты под землей, обучать студентов медицинских вузов лечению боевых ранений, принять меры по дебюрократизации в клиниках, что позволило бы расширить на 20-25% возможности по приему пациентов. Кроме того, в Бундесвере предлагают производить важные лекарства - антибиотики, обезболивающие - в больших объемах в ЕС, создать запасы критически важных лекарств и медицинских материалов, разрешить использовать консервированную кровь из других регионов и частей мира, например, из Северной Америки, отказаться от строгих предписаний, касающихся форм тюбиков и бутылок, дополнительной документации и т. п. В Бундесвере выступают также за проведение учений с участием военных и гражданских.

Как обращает внимание Bild, вооруженные силы ФРГ впервые подготовили такой доклад.