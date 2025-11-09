Axios: группа демократов в Сенате США готова содействовать прекращению шатдауна

По информации портала, они готовы проголосовать вместе с республиканцами за пакет законопроектов, направленных на возобновление работы федерального правительства

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Группа демократов в Сенате Конгресса США готова проголосовать вместе с республиканцами за пакет законопроектов, направленных на возобновление работы федерального правительства. Об этом сообщил портал Axios.

По словам его источников, "демократы в Сенате в воскресенье дали понять, что готовы поддержать пакет законопроектов, которые могут позволить прекратить приостановку работы правительства (шатдаун)". Как уточняется в публикации, не менее 10 демократов, как ожидается, поддержат упомянутые законопроекты во время процедурного голосования. Ранее демократы отказывались поддержать направленные на это законодательные инициативны республиканцев.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн (от штата Южная Дакота) в субботу заявил, что представители обеих партий провели консультации в конструктивном ключе по возобновлению работы федерального правительства. Он тогда отметил, что идет работа над новым пакетом соответствующих законопроектов, но не привел подробностей.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Текущая приостановка работы правительства США уже стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 годах во время первого президентского срока действующего американского лидера Дональда Трампа. Тогда начавшийся в полночь 22 декабря 2018 года шатдаун удалось преодолеть на 35-й день - 25 января 2019 года.