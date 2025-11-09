В Ливане заявили о 309 погибших с 27 ноября 2024 года при атаках Израиля

После соглашения о перемирии еврейское государство нарушило режим прекращения огня 5 163 раза, добавил ливанский министр здравоохранения Ракян Насер ад-Дин

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 9 ноября. /ТАСС/. Число граждан Ливана, погибших менее чем за год в ходе израильских авиаударов, достигло 309 человек. Такие данные привел министр здравоохранения республики Ракян Насер ад-Дин в X.

"После соглашения о перемирии 27 ноября 2024 года, спонсорами которого выступили США и Франция, Израиль нарушил режим прекращения огня 5 163 раза, - указал министр. - Жертвами израильских атак с конца ноября прошлого года стали 309 человек, еще 598 получили ранения".

По сведениям главы ведомства, непрекращающиеся израильские нападения на южные и восточные районы страны привели только в октябре к гибели 28 ливанцев.

6 ноября Израиль нанес серию массированных ударов по пяти населенным пунктам на юге страны, что вынудило местных жителей покинуть свои дома. Командование Временными силами ООН в Ливане выразило глубокую обеспокоенность по поводу военной эскалации со стороны Израиля, которая угрожает гражданскому населению и стабильности.

В свою очередь президент республики Джозеф Аун назвал преступными израильские атаки, поскольку они принуждают ливанцев к бегству из своих домов. "С момента вступления в силу режима прекращения огня Израиль не жалел усилий, чтобы продемонстрировать свою приверженность агрессии вместо вступления в переговоры о мирном урегулировании", - подчеркнул он.

Командование израильской армии утверждает, что военные операции в Ливане направлены против вооруженных отрядов шиитского движения "Хезболлах", от которого исходит угроза еврейскому государству.