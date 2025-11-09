ТАСС: Э-Рияд не установит отношения с Израилем без признания Палестины

Источник отметил, что при соблюдении основного условия нормализация отношений между Саудовской Аравией и еврейским государством должна стать частью нового всеобъемлющего договора с участием США

ДУБАЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Саудовская Аравия уведомила США, что признание палестинского государства по-прежнему является основным условием для возможной нормализации отношений с Израилем. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Эр-Рияде.

18 ноября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд впервые с 2018 года посетит Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Основной темой переговоров, как ожидается, станет присоединение королевства к Авраамовым соглашениям, участниками которых уже являются Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко. Соглашения о нормализации отношений с Израилем были заключены при посредничестве США во время первого президентского срока Трампа.

Саудовская Аравия воздерживается от нормализации отношений с Израилем, настаивая на необходимости признания независимости палестинского государства. Президент США, выступая против реализации решения о создании двух государств, неоднократно заявлял, что королевство присоединится к соглашениям в ближайшем будущем. При этом Авраамовы соглашения в существующем виде не требуют от Израиля признания палестинского государства.

По словам источника, позиция Саудовской Аравии не изменилась, поэтому "любое соглашение о нормализации отношений с Израилем сначала потребует признание Палестины". Он также отметил, что при соблюдении основного условия нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем должна стать частью нового всеобъемлющего договора с участием Соединенных Штатов. "Решение этого вопроса не будет продолжением каких-либо существующих соглашений", - добавил источник.

Собеседник агентства считает, что главной темой переговоров в Вашингтоне станет потенциальное оборонное соглашение между США и Саудовской Аравией. Поскольку королевство не видит готовности идти на уступки в вопросе признания Палестины ни со стороны израильского правительства, ни со стороны американской администрации, саудовские официальные лица сосредоточились на разработке условий соглашения между Эр-Риядом и Вашингтоном в сфере обороны.

Саудовская Аравия, как отметил источник, пытается избежать сделки, в которой условием полноценного оборонного соглашения с США станет нормализация отношений с Израилем. По словам источника, связь между оборонным пактом, нормализацией отношений и вопросом палестинской государственности фактически завела переговоры в тупик, вынудив Вашингтон и Эр-Рияд согласиться на обсуждение ограниченного соглашения в сфере обороны при отсутствии прогресса по двум другим направлениям.