Эксперт Зайас: у ЕС двойные стандарты по нарушению воздушного пространства

Бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека также назвал ошибочной политику европейского сообщества в отношении Украины

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 9 ноября. /ТАСС/. Страны Евросоюза и НАТО обвиняют и вводят санкции в отношении РФ из-за якобы нарушений воздушного пространства, полностью игнорируя многочисленные нарушения воздушного пространства Греции со стороны Турции. Об этом заявил американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) Альфред де Зайас.

"ЕС принял 19 пакетов санкций в отношении России. НАТО заявляет о нарушениях Россией воздушного пространства, что РФ оспаривает. Эстония страдает паранойей, - написал он в Х. - В 2022 году Афины зафиксировали 11 258 нарушений воздушного пространства Турцией, в том числе 234 пролета над обитаемыми островами <...>. Со стороны ЕС и НАТО - молчание".

Эксперт назвал ошибочной политику европейского сообщества в отношении Украины. "ЕС вводит санкции против Москвы из-за Крыма и Донбасса, нарушая право на самоопределение русского большинства, проживающего там", - пояснил де Зайас. Он отметил, что при этом блок "не вводит санкции против Турции в связи с Кипром или против Израиля в связи с палестинцами".

22 сентября на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Эстония не располагает доказательствами того, что Россия якобы нарушила ее воздушное пространство. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения от ряда европейских стран в якобы нарушении воздушного пространства Польши российскими БПЛА являются попыткой срыва политического урегулирования украинского конфликта.