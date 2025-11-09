Азиатская конференция "Валдая" соберет более 40 экспертов из разных стран

Темой мероприятия станет "Евразия в разобщенном мире"

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 10 ноября. /ТАСС/. Двухдневная XVI Азиатская конференция международного дискуссионного клуба "Валдай", организованная в партнерстве с Институтом Анкары, начнет работу в Стамбуле. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 40 экспертов из Великобритании, Индонезии, Индии, Казахстана, Катара, Китая, ОАЭ, России, Саудовской Аравии и Турции.

10 ноября ожидается вступительная сессия под названием "Средние державы, стремление к стратегической автономии и будущее глобального (бес)порядка". Официальная церемония открытия мероприятия пройдет 11 ноября.

Ожидается, что конференцию откроют председатель совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий и директор по исследованиям Института Анкары Таха Озхан. Почетным гостем мероприятия станет временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов.

Как отмечают организаторы, цель Азиатского Валдая - анализ роли и перспектив развития Евразии в момент, когда мир претерпевает постоянные и разнонаправленные изменения. В клубе "Валдай" констатировали, что сегодня на мировой арене появляются новые центры силы, которые хотят взаимодействовать в условиях здоровой конкуренции и справедливого сотрудничества, без диктата глобальных держав. "Очевидно, что это относится и к странам Евразии", - добавили там.

Разговор о Евразии

Тема конференции в 2025 году: "Евразия в разобщенном мире". В клубе "Валдай" обратили внимание, что организаторы конференции исходят из того, что международный порядок, сложившийся после холодной войны, распадается, уступая место полицентричному миру, который тем не менее несет большую стабильность, чем прежняя система, основанная на доминировании Запада. "Евразия - это уникальный регион, который всегда находился в центре мировых процессов и большинство из них инициировал, сегодня также является эпицентром и локомотивом политических, экономических и технологических изменений, - отметили в клубе "Валдай". - Сочетание конкуренции великих держав, смены альянсов и появления новых транспортных коридоров переопределяет роль Евразии в будущем мировом устройстве".

Председатель совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" в беседе с ТАСС обратил внимание на то, что тема нынешней Азиатской конференции в какой-то степени продолжает основную тему большого заседания клуба "Валдай". "Интересно обсудить с экспертами из стран этого региона то, как они видят свои собственные траектории, взаимодействие в том новом мире, в котором мы оказались", - подчеркнул он.

Как отметили организаторы, за всю историю Азиатских конференций Валдайский клуб проводил их в Индонезии, Малайзии, России, Сингапуре, Узбекистане и Южной Корее, в этом году мероприятие впервые пройдет в Турции. "Стамбул - город, соединяющий Европу и Азию не только в географическом, но и в экономическом, культурном и цивилизационном измерениях. По замыслу организаторов, турецкая столица станет подходящей площадкой для осмысления сложных процессов трансформации, охвативших евразийское пространство", - добавили в клубе "Валдай".

Быстрицкий в беседе с ТАСС обратил внимание на то, что Стамбул традиционно играл "роль центра, хаба разных течений - цивилизационных, экономических, культурных".

Программа мероприятия

Рабочая программа конференции включает в себя вступительную сессию, торжественное открытие и пять тематических сессий. Эксперты в рамках дискуссий обсудят ряд тем: "Средние державы, стремление к стратегической автономии и будущее глобального (бес)порядка"; "Глобальный (бес)порядок и Евразия"; "Турция, Россия и новая геополитика Евразии"; "Транспорт и инфраструктурная связанность в Евразии"; "Региональные взаимосвязи и изменение регионального порядка: Ближний Восток, Южный Кавказ и Центральная Азия, БРИКС и глобальный (бес)порядок: что дальше?". Сессии пройдут как в открытом, так и закрытом форматах.

В клубе "Валдай" подчеркнули, что особое внимание будет уделено вопросам глобального и регионального управления.