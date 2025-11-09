Мадуро: саммит CELAC и ЕС должен защитить мир в латиноамериканском регионе

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал защитить зону мира стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом говорится в послании венесуэльского лидера участникам IV саммита Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) и Европейского союза (ЕС), который проходит в колумбийском городе Санта-Марта.

"Страны Карибского бассейна и Латинской Америки призывают сделать этот саммит не ритуальным мероприятием, а актом решимости: давайте провозгласим безоговорочную защиту нашей Америки как зоны мира и категорически откажемся от любой милитаризации Карибского бассейна", - написал Мадуро в послании, опубликованном в телеграм-канале министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля Пинто.

Мадуро осудил развертывание военно-морских и военно-воздушных сил США в Карибском море, удары по судам и быстроходным лодкам, которые приводят к многочисленным человеческим жертвам и рассматриваются экспертами Управления Верховного комиссара ООН по правам человека как "внесудебные казни".

Венесуэльский лидер решительно отверг преступную блокаду Кубы, расценив ее как постоянную агрессию, грубо нарушающую международное право и Устав ООН, а также включение Кубы "в ложный список стран, якобы поддерживающих терроризм".

Мадуро потребовал незамедлительной отмены всех односторонних, незаконных санкционных мер, которые оказывают негативное влияние на развитие народов. Он указал, в частности, на введенные "Европейским союзом односторонние меры, которые под видом индивидуальных санкций в конечном счете ущемляют основные права народов и препятствуют их развитию".

О саммите в городе Санта-Марта

Европейский союз на саммите в Колумбии представляют глава Европейского совета Антониу Кошта и верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Заявления президента Колумбии Густаво Петро на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке привели к всплеску конфронтации с американским лидером Дональдом Трампом, который ввел жесткие санкции и объявил республику страной, оказавшейся под полным контролем наркокартелей. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказались от участия в саммите, чтобы, как утверждает агентство Bloomberg, "не раздражать Трампа". Мерц объяснил свой отказ крайне небольшим количеством глав государств и правительств, которые соберутся в Санта-Марте. Елисейский дворец сообщил об отмене поездки президента Франции Эмманюэля Макрона в Колумбию без уточнения причин.

Существенное влияние на ход и результаты саммита может оказать наращивание до 16 тыс. военных группировки сил США в южной части Карибского бассейна, удары по судам и быстроходным катерам под предлогом борьбы с наркотрафиком, а также угрозы вторжения в Венесуэлу.