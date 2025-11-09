Bloomberg: Мексика усилит меры безопасности в штате Мичоакан после убийства мэра

По информации агентства, правительство республики направит в штат более 10 тыс. военных

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство Мексики примет меры по усилению безопасности в штате Мичоакан после протестов в связи с убийством мэра мексиканского города Уруапан (штат Мичоакан) Карлоса Мансо. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, правительство Мексики инвестирует более $3,1 млрд в улучшение безопасности в Мичоакане и направит туда более 10 тыс. военнослужащих.

1 ноября в Мексике во время празднования Дня мертвых был застрелен мэр второго по величине города штата Мичоакан - Уруапана - Карлос Мансо.

6 ноября газета El Universal сообщила, что 119 действующих и избранных мэров были убиты в Мексике за последние 25 лет, таким образом, в среднем каждые два с половиной месяца погибает один градоначальник. В Мичоакане от рук преступников погибли 20 мэров.