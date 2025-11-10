ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Японский министр получил выговор за то, что назвал Курилы "заграницей"

Выговор сделал генеральный секретарь кабмина страны
01:53

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара сделал выговор министру по делам Окинавы и "северных территорий" (так в Японии называют южную часть курильских островов) Хитоси Кикаваде за то, что тот назвал заграничными эти территории, принадлежность которых оспаривает японская сторона. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что Кикавада 8 ноября произвел дистанционный осмотр южных Курильских островов с мыса Носаппу - самой северо-восточной точки Японии, расположенной в городе Немуро (северная префектура Хоккайдо). Подобная практика является обычной для японских официальных лиц. В ходе осмотра он сказал "все-таки [мы здесь] ближе всего к загранице". Отмечается, что высказывание чиновника вызвало неоднозначную реакцию, поскольку могло трактоваться как "признание принадлежности островов российской стороне". В этой связи ему был сделан выговор генсеком кабмина - вторым человеком в правительстве Японии.

Москва и Токио с середины прошлого века вели консультации о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению. После введения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине РФ прекратила консультации с Японией по вопросу о мирном договоре. Москва также вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил, поездки их бывших японских жителей туда прекратились. 

