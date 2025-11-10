ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
США не вывозят установки для запуска Tomahawk из Японии вопреки обещаниям

Они были размещены на авиабазе американской морской пехоты Ивакуни в рамках прошедших в сентябре двусторонних военных учений Resolute Dragon
ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы США до сих пор не вывезли из Японии мобильные наземные установки Typhon для запуска в том числе крылатых ракет средней дальности Tomahawk, хотя их должны были эвакуировать после военных учений, завершившихся еще 25 сентября. Об этом говорится в заявлении некоторых японских общественных организаций, которые указали на опасность постоянного размещения этих вооружений в стране, сообщает информационное агентство Kyodo.

В документе, переданном в Министерство обороны Японии, военное ведомство призвали потребовать от американских вооруженных сил незамедлительно вывезти установки Typhon из страны. Они были размещены на авиабазе морской пехоты США Ивакуни в рамках состоявшихся в сентябре крупномасштабных американо-японских военных учений Resolute Dragon. Министерство обороны Японии обещало, что установки вывезут из страны в течение недели после завершения этих маневров. Однако власти города Ивакуни считают, что Typhon по-прежнему остаются на базе, указывает Kyodo.

Эти комплексы могут запускать многофункциональные ракеты SM-6 и крылатые Tomahawk дальностью 1,6 тыс. км. США в 2024 году тоже как бы на временной основе завезли установки Typhon на север Филиппин, однако они остаются там по сей день. Китай и Россия неоднократно указывали на опасность развертывания таких вооружений средней дальности в регионе. В частности, в сентябре официальный представитель МИД КНР потребовал от Вашингтона и Токио незамедлительно вывезти комплексы Typhon из Восточной Азии. 

