Yonhap: прокуратура Южной Кореи обвинила экс-президента в помощи противнику

Поводом стала ситуация с отправкой дронов в КНДР в октябре 2024 года

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 10 ноября. /ТАСС/. Команда специального прокурора предъявила бывшему президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю уголовные обвинения по статье об оказании помощи противнику. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Поводом для этого стала ситуация с отправкой дронов в КНДР в октябре 2024 года. По одной из версий, Юн Сок Ёль дал указание отправить беспилотники в Пхеньян, чтобы спровоцировать КНДР на ответные действия и получить предлог для введения военного положения в стране. Но этого не произошло, и бывший президент объявил военное положение в начале декабря 2024 года под предлогом якобы борьбы с антигосударственными элементами.

В октябре один из южнокорейских дронов разбился в окрестностях Пхеньяна, техника попала в руки властей КНДР. В связи с этим прокуратура считает, что из-за действий Юн Сок Ёля "была раскрыта военная информация конфиденциального характера". Поэтому прокуроры обратились к статье 99 уголовного кодекса, которая применяется, когда лицо подрывает интересы Республики Корея в военной сфере или оказывает противнику содействие иными способами, не указанными в других статьях.

Уголовный кодекс Республики Корея предусматривает наказания за участие в боевых действиях на стороне противника, поставку оружия, боеприпасов и техники, вербовку солдат для противника. Yonhap указывает, что ранее предполагалось, что Юн Сок Ёля могли бы обвинить по статье о заговоре с противником с целью начала военных действий против Республики Корея.

Помимо помощи неприятелю, команда специального прокурора Чо Ын Сока обвинила Юн Сок Ёля в злоупотреблении властью. Чо Ын Сок и его сотрудники расследуют обстоятельства введения военного положения. Ранее Юн Сок Ёль был обвинен в организации мятежа. Сам бывший глава государства с июля содержится в СИЗО.