Токио выразил протест КНР из-за консула, пригрозившего "отрубить голову" Такаити

Генсек кабинета министров Японии Минору Кихара подчеркнул, что "для главы дипломатического представительства такие высказывания совершенно неприемлемы"

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии по дипломатическим каналам выразило решительный протест КНР из-за слов генконсула в Осаке Сюэ Цзяня, который в X пригрозил отрубить голову новому премьер-министру Японии Санаэ Такаити. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.

"Для главы дипломатического представительства такие высказывания совершенно неприемлемы. Нами был выражен решительный проест", - отметил он.

Санаэ Такаити в ходе дебатов в парламенте на прошлой неделе заявила, что военный кризис в районе Тайваня будет представлять для Японии "экзистенциальную угрозу", которая может вынудить японскую сторону "осуществить право на коллективную самооборону". Комментируя эти высказывания японского премьера, генконсул КНР в Осаке на своей странице в соцсети Х написал, что "ничего не останется, как отрубить эту грязную голову, если она посмеет самовольно сунуться". "Но готова ли она к этому?", - также написал китайский дипломат. К настоящему моменту запись уже была удалена со страницы Сюэ Цзяня.

В то же Минору Кихара подчеркнул, что Токио выступает за безопасность и стабильность в Тайванском проливе, поскольку это отвечает интересам не только самой Японии, но и всего международного сообщества.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.