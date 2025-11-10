В Белоруссии из-за действий Литвы у границы скопилось свыше 1,1 тыс. грузовиков

В белорусском МИД отметили, что транспортные средства литовских перевозчиков решили переместить на специальные стоянки в районе пункта пропуска "Котловка" в целях обеспечения безопасности

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. На территории Белоруссии на границе с Литвой из-за действий Вильнюса скопилось более 1,1 тыс. грузовых машин. Об этом говорится в заявлении белорусского МИД.

В тексте говорится, что из-за одностороннего закрытия Литвой пунктов пропуска на белорусско-литовской границе на территории Белоруссии скопилось более "1 100 грузовых транспортных средств литовских перевозчиков". Для обеспечения сохранности и безопасности транспортных средств, которые сконцентрированы преимущественно на подъездных путях к пунктам пропуска "Бенякони" и "Каменный Лог", белорусская сторона приняла решение об их перемещении в специально оборудованные места стоянки, которые находятся в районе пункта пропуска "Котловка".

По данным ведомства, из гуманитарных соображений водителям предоставлена возможность покинуть Белоруссию и вернуться в места постоянного проживания до принятия Литвой решения о полномасштабном возобновлении работы границы. В МИД отметили готовность оказать содействие водителям, которые не могут покинуть территорию Белоруссии в силу тех или иных причин. Подчеркивается, что все дополнительные расходы грузоперевозчиков, получателей и отправителей грузов в Литве, иных государствах Европейского союза, а также за его пределами вызваны исключительно "необдуманными, волюнтаристскими и политизированными действиями" властей Литвы.

Там также подчеркнули, что Белоруссия оставляет за собой право применить в отношении данных транспортных средств все предусмотренные законом меры.

29 октября Литва закрыла на месяц автодорожную границу с Белоруссией в связи с активизацией запуска через границу шаров с сигаретной контрабандой. Минск в ответ 31 октября запретил движение по дорогам страны зарегистрированных в Литве грузовиков и тракторов.