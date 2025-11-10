Президент Индонезии присвоил экс-главе государства звание национального героя

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Индонезии Прабово Субианто присвоил почетное звание национального героя бывшему лидеру республики Сухарто. Об сообщил портал Tempo.

Помимо Сухарто, звания героя удостоены еще девять человек, в том числе экс-президент азиатской страны (1999-2001) Абдуррахман Вахид и бывший глава Минюста (1973-1978) и МИД (1978-1988) Мохтар Кусумаатмаджа.

Как отметил министр госсекретариата Индонезии Прасетио Хади, решение президента о присвоении почетных званий является выражением признательности бывшим лидерам и государственным деятелям, внесшим исключительный вклад в развитие нации и республики.

Сухарто - индонезийский государственный деятель и военачальник. Занимал высшую государственную должность в Индонезии с 1967 по 1998 год.