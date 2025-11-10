В ВОЗ считают, что выход США не подтолкнет другие страны покинуть организацию

Есть веские причины остаться в ВОЗ, даже для Соединенных Штатов, подчеркнул гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что другие страны не последуют примеру США и не покинут организацию.

"Я не так сильно [об этом] беспокоюсь. Есть веские причины остаться [в ВОЗ], даже для США", - сказал он в интервью газете Politico.

По словам Гебрейесуса, организация вела переговоры с США, в том числе неофициально, однако это не дало никаких результатов. Он подчеркнул, что не получал сообщений от США по вопросу реформирования ВОЗ. С другой стороны, он отметил, что ВОЗ поддерживает связь с министром здравоохранения и социальных служб США Робертом Кеннеди - младшим, который помог в эвакуации детей из сектора Газа.

Процесс выхода США из ВОЗ был начат во время первого президентского срока Дональда Трампа. 29 мая 2020 года он заявил о намерении полностью прекратить отношения страны с организацией, обвинив ее в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. Соединенные Штаты проинформировали тогда ООН о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Бывший президент США Джо Байден в первый день на посту главы американского государства подписал указ об отмене этого решения. 20 января этого года Трамп после вступления в должность на второй срок вновь подписал указ о выходе страны из ВОЗ.