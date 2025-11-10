Tecnogia & Defesa: ФРГ хочет продать Бразилии предназначавшиеся ВСУ Leopard

По данным портала, "Украина от них отказалась"

Редакция сайта ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 ноября. /ТАСС/. Германия планирует продать Бразилии 65 танков Leopard 2A6, которые должны были передать ВСУ.

Читайте также

Укрощение "Леопарда": как уничтожался немецкий танк Leopard 2 на Украине

Об этом сообщил портал Tecnogia & Defesa со ссылкой на источники в бразильской армии.

На складах ФРГ остались 68 танков модели 2A6, не подлежащих модернизации. По данным портала, 65 из них готовы продать Бразилии, "поскольку Украина от них отказалась".

Помимо танков Берлин намерен поставить бразильским вооруженным силам 78 БМП Marder 1A5, взятых из стратегических запасов Бундесвера и модернизированных компанией KNDS, говорится в материале.