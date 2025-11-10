ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Белорусская таможня назвала условия для выезда литовских фур со стоянки

Грузоперевозчики из Литвы смогут это сделать только после полного возобновления Вильнюсом движения через границу
06:18
обновлено 06:30

МИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Свыше 1,1 тыс. находящихся в Белоруссии литовских грузовых машин смогут покинуть республику только после возобновления движения через границу с Литвой. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного таможенного комитета.

"В целях исключения небезопасных условий на подъездных автодорогах к закрытым литовской стороной пунктам пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай" более 1 100 фур на литовской регистрации, которые продолжали ожидать вдоль дорог открытия Литвой границы, размещаются сейчас на белорусской стороне в специально оборудованных местах. Транспортные средства будут находиться на стоянках вблизи пунктов пропуска "Каменный Лог", "Берестовица", "Бенякони", "Котловка", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что с 09:00 мск 10 ноября движение литовских грузовиков прекращено в обоих направлениях белорусско-литовской границы. "Если Литва продолжит недружественную политику и не пойдет на встречу литовским перевозчикам, белорусская сторона вправе принять в отношении данных транспортных средств предусмотренные законодательством меры. Фуры смогут покинуть стоянки, но только после полного возобновления литовской стороной движения через белорусско-литовский участок границы", - указали в комитете. 

