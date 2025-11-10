Глава ВОЗ сравнил Землю с нуждающимся в реанимации пациентом

ЖЕНЕВА, 10 ноября. /ТАСС/. Земля тяжело больна и нуждается в реанимации. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на климатическом саммите в бразильском Белене.

"Если бы наша планета была пациентом, ее поместили бы в реанимацию", - приводит слова гендиректора пресс-служба ВОЗ. Он подчеркнул, что "жизненные показатели" Земли вызывают тревогу, ее "состояние ухудшается", так как "средняя глобальная температура растет год от года", а "емкость легких снижена из-за уничтожения лесов, поглощающих углекислый газ и вырабатывающих кислород". К тому же "многие водные источники загрязнены".

Гебрейесус напомнил, что "климатический кризис - это кризис здравоохранения". Изменение климата приводит к распространению болезней, усугубляется также проблема недоедания. Из-за экстремальной жары, загрязнения окружающей среды, наводнений и пожаров гибнут люди. Глава ВОЗ призвал "сделать здравоохранение официальной темой переговоров ООН по климату" и признать здоровье "мерилом успеха" в борьбе с изменением климата.

30-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-30) пройдет в Белене с 10 по 21 ноября. Перед конференцией в этом городе состоялся климатический саммит.