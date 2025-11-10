Азаров счел постановкой отключение света на интервью Зеленского The Guardian

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Отключение света в Мариинском дворце в Киеве в тот момент, когда журналист издания The Guardian брал интервью у Владимира Зеленского, вероятнее всего, было инсценировкой. Такое мнение выразил экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Давал он интервью в Мариинском дворце, и вдруг отключилась электроэнергия. Для меня это вообще чудеса, потому что я знаю эти здания, как они энергоснабжаются, как они обеспечиваются. Этого вообще не могло быть по определению. А если это случилось, то это либо редкостный бардак, либо нарочно подстроено. Скорее всего, это нарочно подстроено", - сказал Азаров в эфире телеканала "Россия-24".

Он предположил, что офис Зеленского такой постановкой преследовал две цели: показать украинцам, что Зеленский якобы находится в таких же условиях, как они, а также обратиться к Западу. "Они (окружение Зеленского - прим. ТАСС) реально провоцируют", - сказал экс-премьер.

Интервью с Зеленским было опубликовано вечером 9 ноября. На записи видно, как в зале, где проходит беседа, гаснет свет и Зеленский и журналист начинают недоуменно оглядываться по сторонам. На тот момент в Киеве и большинстве регионов Украины уже более двух суток действовали аварийные или плановые отключения света после очередного массового повреждения энергетической инфраструктуры.