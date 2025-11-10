WP: в США под видом беженцев просят убежища ультраправые, связанные с MAGA и Маском

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Немецкие ультраправые, связанные с видными представителями движения президента США Дональда Трампа MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой") и Илоном Маском, под видом беженцев просят об убежище в Соединенных Штатах, пишет газета The Washington Post (WP).

Издание указывает, что ранее США предоставляли убежище людям, "спасающимся от войны или репрессивных режимов", но теперь в эти списки попали граждане "из богатых демократий", так как администрация Трампа объявила, что будет уделять "первостепенное внимание защите белых беженцев и европейцев, которые утверждают, что подвергаются преследованиям за свои политические взгляды".

Одним из таких просителей убежища стала Наоми Зайбт - 25-летняя ультраправая активистка из Германии, "которую немецкие власти считают экстремисткой". "У нее 459 тыс. подписчиков в Х и 112 тыс. - на YouTube-канале. Она заявила [WP], что регулярно общается с миллиардером Илоном Маском и помогла организовать на своем канале Х трансляцию беседы между Маском и сопредседателем партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель в преддверии федеральных выборов в Германии в феврале", - говорится в статье. Зайбт утверждает, что на родине подвергается преследованиям за свои политические взгляды и опасается за свою жизнь и жизнь своей семьи.

В октябре газета The New York Times (NYT) сообщала, что администрация Трампа намерена полностью переориентировать миграционную политику страны на прием беженцев в основном из числа белого населения Европы и ЮАР. Как утверждало издание, в его распоряжении оказались некие документы, согласно которым нынешняя система приема беженцев, ориентированная "на помощь наиболее уязвимым слоям населения стран мира", будет полностью пересмотрена в сторону программы, которая "отдает предпочтение преимущественно белым людям, заявляющим о преследованиях". Газета указывает, что речь идет в основном о белых англоговорящих европейцах и жителях ЮАР, но эта программа может коснуться и других коренных европейцев, выступающих против миграционной политики своих стран и поддерживающих "популистские партии".

2 февраля Трамп заявил, что в ЮАР конфискуют землю и очень плохо обращаются с определенными группами населения, в первую очередь фермерами. Спустя пять дней Трамп сообщил, что поручил своей администрации разработать программу приема в качестве беженцев белых фермеров из ЮАР. В президентском распоряжении указывалось, что целью этого шага является оказание гуманитарной помощи лицам, которые сталкиваются в ЮАР с системной дискриминацией. Власти США объявили, что переселенцам из ЮАР будут предоставляться земля и дешевые кредиты для создания хозяйств. Власти ЮАР отрицают существование дискриминации в отношении белого населения страны.