Трамп помиловал своего бывшего адвоката и экс-мэра Нью-Йорка

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о помиловании десятков своих сторонников, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы в 2020 году. Об этом сообщил прокурор по вопросам помилований Эд Мартин.

"Это распоряжение официально положит конец серьезной национальной несправедливости, допущенной в отношении американского народа после президентских выборов 2020 года, и продолжает процесс национального примирения", - говорится в документе, который Мартин опубликовал на своей странице в X. В распоряжении фигурируют бывший адвокат Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, экс-глава аппарата Белого дома Марк Медоуз и экс-адвокат штаба республиканца Сидни Пауэлл. Как отмечено в документе, помилование не распространяется на самого Трампа.

В августе 2023 года в Джорджии окружной прокурор Фани Уиллис вела расследование по обвинениям Трампа во вмешательстве в президентские выборы в штате. Впоследствии ее отстранили от участия в разбирательстве. Обвинение утверждало, что Трамп предпринимал усилия для пересмотра итогов президентских выборов в 2020 году. Нынешний президент и его помощники, как считает обвинение, действовали в Джорджии, а также в других штатах - Аризоне, Мичигане, Нью-Мексико, Висконсине, а также в столичном округе Колумбия. Всего обвинения были выдвинуты против 19 лиц по 41 пункту. Рассмотрение дела по существу в суде Джорджии в отношении Трампа было назначено на октябрь 2023 года, но затем было отложено на неопределенный срок. Разбирательство было заморожено в связи с тем, что Трамп стал президентом США.

6 января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост американского президента, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия. Трамп победил на президентских выборах 2024 года в США и вновь вступил в должность главы американской администрации 20 января текущего года.