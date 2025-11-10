В Раду после обысков у министра Галущенко внесли предложение о его увольнении

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк внес в нее предложение об увольнении главы Минюста Германа Галущенко, у которого прошли обыски.

"Подал в парламент заявление об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции", - написал Железняк в Telegram-канале.

В понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у Галущенко, ранее занимавшего пост министра энергетики, а также у совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, и в компании "Энергоатом". Железняк ранее называл Галущенко человеком Миндича.