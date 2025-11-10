В Тбилиси заявили, что ЕС говорит о дружбе с Грузией, при этом готовя революцию

ТБИЛИСИ, 10 ноября. /ТАСС/. Евросоюз, с одной стороны, говорит, что дружит с Грузией, а с другой - готовит госпереворот в стране, что неприемлемо. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"С одной стороны, они (ЕС - прим. ТАСС) говорили, что являются друзьями Грузии, а с другой стороны, занимались государственным переворотом, революцией, экстремизмом, поощрением насильников. Это не укладывается ни в рамки дружбы, ни партнерства", - сказал Каладзе.

Политик еще раз отметил, что Грузия готова к дружбе с Евросоюзом, в ответ Брюссель должен уважать Тбилиси. "Мы не раз делали заявления, что готовы к дружбе, партнерству. Это не может быть односторонним. Мы просим лишь одного - справедливого отношения к Грузии и грузинскому народу, к нашей конституции, уважения нашей независимости", - добавил он.

В мае 2024 года парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния", и отношения страны с ЕС и США стали ухудшаться. ЕС неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" неизменно настаивали на том, что цель закона состоит в обеспечении прозрачности финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию.

26 октября 2024 года на парламентских выборах "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов. 28 ноября 2024 года правящая партия приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.