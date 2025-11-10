В АдГ раскритиковали Штайнмайера за слова, оживившие дискуссии о запрете партии

Президент ФРГ, как утверждал первый парламентский секретарь фракции "Альтернативы для Германии" в Бундестаге Бернд Бауман, хочет предотвратить любое сотрудничество с партией в парламенте

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Первый парламентский секретарь фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ) в Бундестаге Бернд Бауман подверг критике президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его высказываний, которые спровоцировали новые дискуссии о возможной процедуре запрета партии.

"Никогда еще президент ФРГ не злоупотреблял своим положением подобным образом", - заявил Бауман газете Handelsblatt. Штайнмайер, как утверждал политик, хочет предотвратить любое сотрудничество с "Альтернативой для Германии" в парламенте.

В то же время депутат Бундестага, соратник канцлера Фридриха Мерца Родерих Кизеветтер (ХДС) поддержал заявления президента Германии и призвал свою партию занять более открытую позицию в отношении возможного запрета АдГ. Бывший генеральный секретарь ХДС Рупрехт Поленц также заявил о необходимости действий. "Федеральному конституционному суду следует предоставить возможность принять решение о запрете АдГ", - утверждал он Handelsblatt.

В воскресенье по случаю 9 ноября, когда Германия отмечает очередную годовщину падения Берлинской стены, а также вспоминает жертв еврейских погромов 1938 года, Штайнмайер заявил, что демократия в ФРГ под угрозой, как никогда после объединения страны. При этом, не упомянув напрямую "Альтернативу для Германии", он заявил, что запрет той или иной партии якобы является легитимным шагом, если ее деятельность носит антиконституционный характер. В то же время, по словам Штайнмайера, это "последнее средство".

2 мая Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицировало АдГ как правоэкстремистскую организацию, идеология которой несовместима с демократическими свободами. Решение открывает для властей возможность слежки за членами партии вплоть до прослушивания телефонов. Деятельность организации пока не запрещается - это может сделать только Федеральный конституционный суд. В случае запрета АдГ станет третьей в истории ФРГ запрещенной партией (после Социалистической имперской партии, объединявшей бывших нацистов, в 1952 году и Коммунистической партии Германии в 1956 году).

АдГ появилась на политической сцене в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. Длительное время партию заботила в основном экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ФРГ и ЕС ее рейтинги популярности стали расти. В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в коалиции ни на федеральном, ни на региональном уровнях. На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля АдГ впервые в своей истории заняла второе место.