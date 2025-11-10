В Белоруссии объяснили мерами безопасности размещение литовских фур на стоянках

В белорусском Государственном таможенном комитете объяснили, что убрали стоявшие вдоль дорог грузовики для исключения опасности на подъездных трассах к закрытым литовской стороной пунктам пропуска

МИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Решение белорусской стороны разместить фуры из Литвы в специально оборудованных местах обусловлено мерами безопасности. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Белоруссии Виктор Зубик.

"Более 1,1 тыс. фур литовской регистрации, которые ожидали вдоль дорог открытия Литвой границы, сейчас размещаются в специально оборудованных местах. Такие меры приняты с целью исключения небезопасных условий на подъездных автодорогах к закрытым литовской стороной пунктам пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай", - приводит его слова агентство БелТА.

Как отметил начальник управления, транспортные средства размещаются на стоянках вблизи пунктов пропуска "Бенякони", "Каменный Лог", "Котловка", "Берестовица".