Запуск на орбиту польских разведывательных спутников перенесли на 22 ноября
Редакция сайта ТАСС
10:01
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Запуск на околоземную орбиту четырех польских разведывательных спутников перенесен с 11 на 22 ноября. Об этом сообщил порталу Interia пресс-секретарь генштаба ВС республики Марек Петшак.
По его словам, польская сторона получила эту информацию от американской компании Space X, организующей миссию. Причина переноса запуска спутников, который должен был состояться с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния), не называется.
У Польши нет ни одного военного спутника.