Запуск на орбиту польских разведывательных спутников перенесли на 22 ноября

Причина переноса не называется

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Запуск на околоземную орбиту четырех польских разведывательных спутников перенесен с 11 на 22 ноября. Об этом сообщил порталу Interia пресс-секретарь генштаба ВС республики Марек Петшак.

По его словам, польская сторона получила эту информацию от американской компании Space X, организующей миссию. Причина переноса запуска спутников, который должен был состояться с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния), не называется.

У Польши нет ни одного военного спутника.