Политик Мема призвал Зеленского прекратить атаки на РФ и вернуться к диалогу

Армандо Мема также назвал возвращение к диалогу и дипломатии лучшим, что мог бы сделать Владимир Зеленский

СТОКГОЛЬМ, 10 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский должен возобновить диалог с Москвой и остановить атаки на российские регионы из-за их стратегической бессмысленности. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Зеленский должен прекратить атаки на территории России, вся Украина подвергается массированным ударам после того, как Московская область и другие регионы были атакованы с помощью беспилотников. Стратегически для него это не имеет смысла, <...> возвращение к диалогу и дипломатии - лучшее, что он мог бы сделать", - написал политик в X.

В Минобороны России 7 ноября сообщили, что российские войска в ответ на террористические атаки по гражданским объектам в РФ нанесли за неделю семь групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам на Украине. 8 ноября на Украине вновь сообщили о массовых повреждениях объектов энергетической инфраструктуры, были введены экстренные и аварийные отключения света. Издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в политических кругах сообщило, что сообщение об остановке всех государственных ТЭС на Украине вызвало "настоящую истерику" в офисе Зеленского.