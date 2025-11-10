Эксперт GFCN назвал публикацию Би-би-си о Трампе осознанной манипуляцией

Даже для британской вещательной корпорации "такое откровенное вранье не свойственно", подчеркнул Тимофей Ви

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Публикация британской вещательной корпорации Би-би-си о выступлении президента США Дональда Трампа, которое якобы касалось штурма Капитолия 6 января 2021 года, является фейком и осознанной манипуляцией, заявил ТАСС эксперт Global Fact-Checking Network (GFCN) Тимофей Ви.

"Репортаж Би-би-си - это очевидный фейк и осознанная манипуляция. Его авторы преследовали цель исказить события в негативном ключе и здесь нет места для случайной ошибки", - сказал он.

Эксперт обратил внимание, что "в крупных мировых СМИ настолько прямая ложь - редкость, обычно журналисты манипулируют аудиторией с помощью подбора фактов и эмоциональной подачи". "Даже для Би-би-си такое откровенное вранье, мягко говоря, не свойственно, - подчеркнул он. - Разумеется, ни о каком соответствии этики профессии здесь не может идти и речи".

Аналитик указал, что среди публикаций корпорации достаточно и более аккуратных манипуляций, например, когда издание в 2022 году обвинило РФ в якобы "намеренном подрыве водопровода из Херсона в Николаев с помощью взрывчатки". В подтверждение своих слов, по словам Ви, журналисты привлекли двух экспертов, поставивших диагноз "по фотографии". "Наша проверка показала, что у экспертов есть конфликт интересов и материальная связь с изданием, но интересней всего, что в первоисточнике фотографии, которую они изучали, было прямо указано, что водовод был уничтожен из-за случайного попадания снаряда. Несмотря на разоблачение, материал до сих пор доступен на сайте Би-би-си на русском и английском языках, - заметил он. - Это отличный пример того, что даже если издание поймать за руку и даже если делать это неоднократно, его политика все равно не изменится, как это верно заметил Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами".

На основании подобных фактов эксперт призвал аудиторию помнить, что вопреки разговорам об объективности, независимости и журналистских стандартах "у западных СМИ есть своя позиция и политические взгляды, которые они не стесняются вшивать в свои публикации".

Об отставке гендиректора Би-би-си

На фоне скандала с фальсификацией выступления Трампа генеральный директора Би-би-си Тим Дэйви 9 ноября ушел в отставку. Со своей должности ушла также руководитель новостного вещания корпорации Дебора Тернесс.

Как сообщила 3 ноября газета The Daily Telegraph, в передаче Panorama, которую Би-би-си выпустила в эфир в октябре прошлого года в преддверии президентских выборов в США, выступление Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание Конгресса, хотя на самом деле он говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее обвинила Би-би-си в дезинформации.

6 января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост американского президента, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия. Трамп победил на президентских выборах 2024 года в США и вновь вступил в должность главы американской администрации 20 января текущего года.