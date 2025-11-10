NBC: часть зрителей освистала Трампа на игре по американскому футболу

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Часть зрителей матча по американскому футболу между командами "Вашингтон Коммандерс" и "Детройт Лайонс" освистала президента США Дональда Трампа, посетившего игру 9 ноября. Об этом сообщил телеканал NBC.

Отмечается, что таким образом некоторые зрители выказали свое недовольство, когда изображение президента, находившегося в ложе, показали на видеоэкране в конце первого тайма матча. Второй раз аналогичная реакция последовала в перерыве игры, когда диктор объявил о присутствии главы Белого дома на стадионе. Вместе с Трампом в ложе для почетных гостей находился в тот момент и спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. Столичная команда уступила гостям со счетом 22-44.

Ранее NBC сообщил, что Трамп стал первым за последние 47 лет президентом США, посетившим игру по американскому футболу. До него это сделал Джимми Картер (1977-1981) в 1978 году. Телеканал также связал приезд президента на игру со слухами, что новый стадион "Коммандерс" может быть назван в его честь. Клуб с 1997 года играет на арене в Ландовере (штат Мэриленд). Работы по сносу бывшего стадиона вашингтонского клуба, названного в честь политического деятеля Роберта Кеннеди, начались в этом году. Стоимость новой арены составит $3,7 млрд. Ранее телеканал ESPN сообщал, что Трамп хочет, чтобы в его честь был назван новый стадион, который планируется открыть в американской столице в 2030 году.