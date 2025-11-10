Британские парламентарии потребовали радикально изменить работу Би-би-си

Лидер консерваторов Кеми Бэйднок считает, что в полной перестройке нуждается "освещение корпорацией событий в США и на Ближнем Востоке"

Редакция сайта ТАСС

Здание Парламента Великобритании © Marinesea/ Shutterstock/ FOTODOM

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Депутаты британского парламента потребовали радикальных изменений в работе Би-би-си после отставки гендиректора вещательной корпорации Тима Дэйви, а также главы новостного вещания Деборы Тернесс на фоне скандала с фальсификацией выступления президента США Дональда Трампа.

"Абсолютно шокирующими" назвала лидер консерваторов Кеми Бэйднок разоблачения, касающиеся "монтирования" речи Дональда Трампа в преддверии президентских выборов в США. "Давайте будем честны, это целый каталог серьезных провалов, которые имеют гораздо более глубокие корни", - приводит ее слова радиостанция LBC.

Бэйднок считает, что в полной перестройке нуждается "освещение корпорацией событий в США и на Ближнем Востоке". Ее повестка больше не должна "формироваться кликой идеологических активистов".

Лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж обвинил Дэйви "в двойных стандартах". "Правительству необходимо назначить кого-то, кто имеет опыт <...> перестройки компаний и их корпоративной культуры", - полагает политик. Недавно Фараж впервые обошел действующего премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера в качестве политика, которого большинство британцев хотели бы видеть на посту главы правительства.

Депутат-консерватор Джеймс Клеверли, бывший глава МИД, заявил, что проблема Би-би-си заключается "в неспособности признать собственную предвзятость". "Они рассматривали каждую "ошибку" как нечто изолированное и не могли или же не хотели видеть общую картину", - добавил он.

О фальсификации

В передаче Panorama, которую Би-би-си выпустила в эфир в октябре прошлого года, выступление Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание Конгресса США, хотя на самом деле он говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами.

Сразу после смонтированного отрывка Би-би-си показала кадры людей, идущих к зданию Конгресса, из-за чего создается впечатление, будто они следуют призыву политика. На самом деле эти кадры были сняты до того момента, как Трамп начал выступление на многотысячной манифестации сторонников в Вашингтоне.

В основу разоблачений Би-би-си легло 19-страничное письмо, подготовленное бывшим журналистом Майклом Прескоттом, который до июня этого года в течение трех лет был независимым советником комитета редакционной политики и стандартов вещательной корпорации. Он указал на нарушения принципа беспристрастности и обвинил руководство корпорации в нежелании решать подобные проблемы. Прескотт также заявил, что шокирован тем, что Би-би-си не подготовила передачу, анализирующую итоги работы соперницы Трампа - кандидата от правящей Демократической партии Камалы Харрис.

В ответ на этот скандал пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт обвинила Би-би-си в публикации дезинформации.