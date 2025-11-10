Соцпартия Молдавии создаст неофициальную площадку для контактов с Россией

По словам лидера оппозиционной партии Игоря Додона, фракция социалистов инициирует организацию группы дружбы между парламентом республики и Госдумой РФ

КИШИНЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Соцпартия Молдавии создаст неофициальную площадку для межпарламентских контактов с Россией после упразднения парламентом Молдавии групп по связям с депутатами Госдумы. Об этом заявил лидер оппозиционной партии Игорь Додон после встречи с послом РФ Олегом Озеровым.

"Фракция социалистов инициирует создание неофициальной группы дружбы между парламентом Республики Молдова и Государственной думой Российской Федерации. К участию в ее работе будут приглашены все депутаты, заинтересованные в развитии конструктивного диалога с Россией", - написал Додон в Telegram-канале.

Он с сожалением отметил продолжение прозападным правительством Молдавии политики русофобии. "Такой подход не отражает ожидания большинства граждан Республики Молдова и противоречит нашим национальным интересам", - отметил Додон.

Во время формирования в парламенте Молдавии нового состава так называемых групп дружбы с законодательными органами других стран не были созданы совместные парламентские группы с Россией и Белоруссией. Это решение подвергли критике фракции Соцпартии, блока "Альтернатива" и Нашей партии, однако оно было одобрено контролирующей парламент Партией действия и солидарности.

Отношения между Кишиневом и Москвой охладели в 2021 году после прихода к власти Майи Санду и ее Партии действия и солидарности. В 2022 году они значительно ухудшились, когда Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям, из Кишинева были высланы десятки российских дипломатов. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную риторику, отмечая настрой иметь дружеские отношения с Молдавией и выражая неудовольствие тем, что Запад использует страну в антироссийских целях.