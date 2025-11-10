Шор назвал героизацию союзников нацистов в Молдавии "рецидивом зла"

Лидер блока молдавских оппозиционных партий считает, что такие действия властей приведут к повторению преступлений

КИШИНЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Героизация румынских союзников Гитлера властями Молдавии приведет к повторению совершенных ими преступлений. Об этом заявил лидер блока оппозиционных партий Илан Шор, комментируя открытие памятников военнослужащим румынского диктатора Иона Антонеску, погибшим летом 1941 года во время вторжения в Советской Союз.

"Сегодня молдавский режим чтит карателей, а завтра повторит их преступления. Это не память, а рецидив зла", - написал Шор в своем Telegram-канале. Ранее руководитель Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович сообщил, что с середины октября в Молдавии торжественно открыли три мемориала румынским солдатам, вторгшимся вместе с гитлеровцами на территорию СССР летом 1941 года. По его словам, они погибли в боях с защищавшими Молдавию войсками 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии. При этом, по словам Петровича, многие могилы советским солдатам на территории Молдавии пребывают в забвении, разрушаются, неоднократно подвергались осквернению.

В последние годы памятники, героизирующие вторгшихся в Молдавию румынско-фашистских захватчиков, массово появляются во многих городах и селах республики. В годы Великой Отечественной войны оккупированная Молдавия, а также часть территории Украины между реками Днестр и Южный Буг, куда входило Приднестровье, были переданы Германией под управление союзной ей Румынии. По данным историков, за годы войны здесь было убито или насильно депортировано около 300 тыс. евреев, около 50 тыс. цыган, представителей других национальностей, советских активистов и военнопленных.

Хотя в 2005 году под давлением международной общественности власти Румынии принесли извинения за преступления, совершенные пособниками Антонеску, многие молдавские политики и историки предпочитают замалчивать их. Это отразилось и на преподавании в школах, где в новых учебниках истории, по сути, оправдывают политику румынского оккупационного режима на молдавской земле, а румынских солдат называют "освободителями". В частности, нынешний президент Майя Санду, выступая на одном из телеканалов, назвала Антонеску "исторической личностью, о которой можно сказать и хорошее, и плохое", что вызвало осуждение со стороны еврейской общины страны.