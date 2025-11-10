Reuters: США призывают Ливан к прямым политическим контактам с Израилем

В Вашингтоне считают, что установление подобных связей поспособствовало бы разрядке между двумя странами

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты настойчиво призывают ливанское руководство установить прямые политические контакты с Израилем, для того чтобы укрепить режим прекращения огня на юге страны и достичь разрешения спора о демаркации сухопутной границы. Об этом со ссылкой на ливанские источники сообщило агентство Reuters.

По его данным, США активизировали давление на Бейрут с целью добиться перехода диалога с Израилем на другой уровень. В Вашингтоне считают, что установление подобных прямых контактов поспособствовало бы разрядке между двумя странами. По мнению спецпредставителя США в Сирии Тома Баррака, президенту Ливана Джозефу Ауну следует "снять трубку, позвонить [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху и сказать - давайте покончим с этой дрянью".

В свою очередь Аун выразил американской стороне готовность к переговорам с Израилем, но не уточнил, идет ли речь о возможности прямого контакта. Источники Reuters в ливанском военном руководстве также не уверены, что в ближайшее время удастся вывести диалог с еврейским государством на такой уровень, поскольку в Бейруте сомневаются в добросовестности Израиля в части приверженности договоренностям.

"Формат [переговоров] не так важен, как сама приверженность обязательствам. <...> Прямые, косвенные, через посреднический механизм, еще каким-то образом. Как только будет продемонстрирована приверженность Израиля обязательствам и будут гарантии со стороны США, можно будет расставлять фигуры на доске", - отметил агентству один из собеседников.

Израиль и Ливан никогда не имели дипломатических отношений, Бейрут не признает еврейское государство с момента его образования в 1948 году. В прошлом израильская армия дважды (с 1982 по 1985 год и в 2006 году) проводила военные операции на ливанской территории. Несмотря на отсутствие дипотношений, стороны неформально контактируют через посредничество Вашингтона.

В октябре 2023 года обстановка на ливано-израильской границе резко обострилась после того, как вооруженные формирования шиитской организации "Хезболлах" вслед за атакой на Израиль радикалов из палестинского движения ХАМАС начали обстреливать приграничные районы на севере еврейского государства. Армия Израиля в ответ начала наносить удары по позициям "Хезболлах" в Южном Ливане. В сентябре 2024 года Израиль объявил о начале масштабной операции против "Хезболлах" и стал наносить массированные авиаудары по всему Ливану, в результате одного из которых был ликвидирован лидер шиитской организации Хасан Насрулла. 27 ноября 2024 года вступило в силу соглашение о первом с начала боевых действий в октябре 2023 года перемирии между Израилем и Ливаном.