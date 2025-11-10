Визит премьера Пакистана в Россию планируется в первом квартале 2026 года

Новый посол республики в Москве Файсал Нияз Тирмизи встретился с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию прорабатывается в первом квартале 2026 года. Об этом заявил новый посол исламской республики в Москве Файсал Нияз Тирмизи.

"Мы работаем над визитом премьер-министра в Российскую Федерацию, который пройдет в первом квартале 2026 года", - сказал он на встрече с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым.

Дипломат также высоко оценил развитие сотрудничества между двумя странами. "Мое взаимодействие с Россией началось давно. Когда я родился, у меня уже была большая связь с Россией, потому что мой отец был пилотом в Советском Союзе. Первый велосипед, первый телевизор, первый кондиционер и многие другие вещи у меня были именно из Советского Союза, а также много картин и книг. Я большой фанат русской литературы и прочитал все главные произведения Федора Достоевского, Льва Толстого, Михаила Шолохова. Для меня большая честь вернуться в Россию и быть частью всех процессов", - отметил посол с улыбкой.

Пакистанский дипломат подчеркнул, что уже две недели находится в России, успел посетить Самару и Калугу и уже завтра направляется в Казань.