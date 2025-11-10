Николя Саркози освободят из тюрьмы под судебный контроль

Экс-президенту Франции запрещено покидать территорию страны

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего президента Франции Николя Саркози об освобождении его из тюрьмы и переводе под судебный контроль. Об этом сообщил телеканал BFMTV ​​​​со ссылкой на решение суда.

Суд согласился с доводами защиты об избыточности помещения экс-главы государства под стражу до рассмотрения его дела во всех инстанциях, а также о том, что президент не собирается скрываться от правосудия и готов следовать всем требованиям.

По условиям судебного контроля ему запрещено покидать территорию Франции. Также ему запрещено общаться с любым действующим министром юстиции Франции на время судебного разбирательства, включая Жеральда Дарманена, который до оглашения нынешнего решения навещал его в тюрьме Санте. Уточняется, что глава государства покинет тюрьму 10 ноября до конца дня.

"Сегодня было осуществлено нормальное применение уголовного права. Это лишь очередной этап, следующий - апелляция. И мы с Николя Саркози сосредоточимся на подготовке к этим слушаниям", - сказал журналистам его адвокат Кристоф Ингрен. Слушания по апелляции на обвинительный приговор в отношении Саркози намечены на март 2026 года.

В ходе судебного заседания Саркози, отвечавший на вопросы по видеосвязи из тюрьмы Санте, заявил, что жизнь в заключении для него очень тяжела и изнурительна. Он обещал соблюдать все требования суда в случае освобождения, одновременно подчеркнув, что считает себя невиновным. За ответами бывшего президента на вопросы суда следили члены его семьи - жена Карла Бруни и его сыновья, присутствовавшие в зале.