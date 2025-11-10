Депутат Рады Железняк: соратники Миндича братья Цукерманы покинули Украину

Михаил и Александр Цукерманы вели "финансовую часть" у бизнесмена, отметил парламентарий

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Соратники бизнесмена Тимура Миндича братья Цукерманы уехали с Украины, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

В понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у совладельца фирмы "Квартал 95" Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского. По данным украинских СМИ, Миндич покинул территорию Украины за несколько часов до обыска.

"Братья Цукерманы, Михаил и Александр, тоже срочно покинули Украину. Как и Миндич", - написал Железняк в Telegram-канале.

Парламентарий пояснил, что они вели "финансовую часть" у бизнесмена. "Михаил Цукерман является давним другом детства родственника Миндича, Леонида Миндича, который летом пытался тоже убегать, но НАБУ успели перехватить. Кстати, бежал он в США", - отметил Железняк.

С лета обострился конфликт между Зеленским и НАБУ, над которым он попытался установить контроль. С тех пор имя Миндича все чаще звучит на Украине. Его называют "самым непубличным и при этом самым причастным к власти бизнесменом". Ряд украинских аналитиков полагают, что через Миндича проходят основные денежные потоки по большинству коррупционных схем офиса Зеленского, включая оборонные заказы. Предполагается, что в квартире Миндича проходили неформальные встречи с участием Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака и других высокопоставленных чиновников. В июле в украинских СМИ появились сообщения, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) установили там прослушивающие устройства и сделали записи разговоров, в ходе которых обсуждаются коррупционные схемы.