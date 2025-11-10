Депутат АдГ заявил, что не боится критики усилий по поддержанию контактов с РФ

Райнер Ротфусс заявил, что рассматривает свою предстоящую поездку в Россию как миссию с целью не допустить эскалации отношений с РФ

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Депутат от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге Райнер Ротфусс заявил ТАСС, что рассматривает свою предстоящую поездку в Россию как миссию с целью не допустить эскалации отношений с РФ.

"Я считаю это моей личной миссией с целью использовать все легитимные демократические средства открытой дискуссии, чтобы не допустить возможной эскалации конфликта с Россией [и его перерастания] на территорию НАТО и в Германию", - отметил он. "При этом я не страшусь усилий и общественной критики этой формы неформальной мирной дипломатии", - подчеркнул депутат. Как указал Ротфусс, фракция АдГ твердо убеждена, что Германия несет историческую ответственность за то, чтобы не произошло развязывания войны. "При этом мы считаем, что правительство США во главе с [президентом Дональдом] Трампом находится на нашей стороне, и потому с уверенностью смотрим в наступающую мирную эпоху многополярного сотрудничества в экономической сфере и политике безопасности между Востоком и Западом, Севером и Югом", - подчеркнул парламентарий.

Ротфусс сообщил, что в Сочи примет участие в форуме на тему отношений БРИКС и Европы. Его как спикера фракции АдГ по правам человека попросили выступить с речью на тему оказания гуманитарной помощи в Африке. Кроме того, он примет участие в панельной дискуссии под названием "БРИКС - Европа: экономическое и социальное сотрудничество во время перехода к многополярности". Ротфусс указал, что процветание Германии зависит от поставок выгодных по цене энергоресурсов и сырья для промышленности ФРГ, а также беспрепятственного доступа к международным рынкам. "Германия больше не может себе позволить проводить изоляционистскую политику по отношению к самым населенным и богатым ресурсами рынкам, каковыми, например, являются быстрорастущие рынки БРИКС", - отметил он.

Депутат также подчеркнул, что большинство немцев не хотят конфликта с РФ и ожидают дипломатических усилий по украинскому урегулированию. Парламентарий в этой связи напомнил, что в Германии АдГ грозят запретом из-за попыток восстановления отношений с Россией и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что посетить РФ в самое ближайшее время намерены два депутата от фракции АдГ в Бундестаге - Штеффен Котре и Ротфусс, а также руководитель отделения АдГ в Саксонии Йорг Урбан и депутат Европарламента Ганс Нойхофф. Конкретно они хотят посетить конференцию стран БРИКС в Сочи. Фракция АдГ в Бундестаге поддерживает их поездку. Целью заявлено поддержание диалога с Россией. В других партиях подвергли резкой критике планы поездки, а некоторые представители блока ХДС/ХСС даже обвинили АдГ в госизмене.