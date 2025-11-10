NYT: сокращения бюджета ФБР подорвали доверие к ведомству в альянсе "Пять глаз"

По данным газеты, чиновники ведомства с тревогой наблюдали за тем, как директор бюро Кэш Пател увольнял агентов, которые расследовали деятельность президента США Дональда Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Сокращения бюджета Федерального бюро расследований (ФБР) США при новом директоре Кэше Пателе, отстранение высокопоставленных агентов, взаимодействовавших с оперативниками из стран - союзников, нанесли удар по отношениям с ведомством в западном альянсе "Пять глаз". Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В этот альянс разведсообщества, помимо США, входят Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия. Чиновники "Пяти глаз", по сведениям издания, "с тревогой наблюдали за тем, как Пател увольнял агентов, которые расследовали деятельность президента [США Дональда] Трампа, и использовал свои полномочия для расследования деятельности предполагаемых врагов президента". Изменения "напрямую ударили" по отношениям ФБР, в частности, с Соединенным Королевством.

По свидетельству NYT, директор ФБР пообещал главе британской службы контрразведки МИ-5 Кену Маккаллуму сохранить работу агента ФБР в Лондоне, работавшего с высокотехнологичными средствами, которые в Британии намеревались использовать в наблюдении за зданием нового китайского посольства, которое Пекин хочет построить возле Сити.

Пател согласился найти финансирование, чтобы сохранить данную должность, сообщили чиновники. Однако этот пост уже находился под сокращением из-за урезания бюджета ФБР. Агент перешел на другую работу в США, что сэкономило деньги ведомству, являющемуся важной частью западного разведсообщества, но подорвало доверие к нему в МИ-5, говорится в публикации. Этот эпизод вызвал опасения среди союзников разведки, что Кэш Пател "непредсказуем и даже ненадежен", подчеркивает газета.