Лукашенко предупредил США о ядерном оружии в Белоруссии

Оно лежит в надежном месте, указал белорусский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © БелТА/ ТАСС

МИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Соединенные Штаты по-прежнему утверждают, будто не располагают достоверными сведениями о размещении на территории республики российского тактического ядерного оружия.

"До сих пор американцы заявляют, что они не знают, есть у нас (тактическое ядерное - прим. ТАСС) оружие или нет. Ну и хорошо, пусть они так думают. Мы их предупредили. Мы не говорим сколько, где, как... Это мое дело. Оно лежит в надежном месте", - сказал президент, его слова приводит агентство БелТА.

Ранее Лукашенко заявлял, что российский ракетный комплекс "Орешник", который встанет на боевое дежурство в Белоруссии в декабре, будет перемещаться по территории страны.