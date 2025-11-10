Красносельский заявил представителю США о недопустимости эскалации на Днестре

Тирасполь придерживается миролюбивой и ответственной позиции, нацеленной на сохранение стабильности и поддержание мира, отметил глава Приднестровья

КИШИНЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Приднестровье придерживается миролюбивой позиции и считает недопустимой эскалацию в регионе. Об этом заявил президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский на встрече в Тирасполе с временным поверенным в делах США в Молдавии Ником Петровичем.

"Приднестровье неизменно придерживается миролюбивой и ответственной позиции, нацеленной на сохранение стабильности и поддержание мира. Все противоречия должны обсуждаться исключительно за столом переговоров. Война на берегах Днестра недопустима, и никому не удастся втянуть Приднестровье в военные авантюры", - передает слова президента его пресс-служба.

Красносельский еще раз подчеркнул необходимость возобновления переговоров об урегулировании отношений с Кишиневом в рамках формата "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от США и ЕС), которые были заморожены в 2019 году.

В июне этого года занимавший пост премьер-министра Молдавии Дорин Речан заявил о якобы существующих планах Москвы разместить в Приднестровье 10 тыс. российских солдат и призвал руководство ЕС оказать помощь республике, в том числе финансовую. Позже пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило, что НАТО активно готовится задействовать Молдавию в качестве "тарана" в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В СВР заявили, что в Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в "передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС РФ на Украине".