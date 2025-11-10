Министры G7 обсудят в Канаде мирные инициативы Трампа по Украине и Газе

Госсекретарь США Марко Рубио намерен добиваться продвижения интересов США, касающихся "мира и безопасности, стратегического сотрудничества и глобальной стабильности", рассказали в Госдепе

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран - участниц Группы семи (G7) обсудят на своем совещании в Канаде в том числе мирные инициативы США по Украине и сектору Газа. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготт.

Он подтвердил, что госсекретарь США Марко Рубио примет участие в этой встрече, которая пройдет 11-12 ноября в канадской провинции Онтарио. "В центре внимания <...> будут находиться продвижение мирных инициатив президента [США Дональда] Трампа по Украине и сектору Газа, безопасность на море, Гаити, Судан, устойчивость цепочек поставок и критически важные минералы", - говорится в письменном заявлении Пиготта. По его словам, Рубио намерен добиваться продвижения интересов США, касающихся "мира и безопасности, стратегического сотрудничества и глобальной стабильности". Никакие детали в заявлении не приводятся.