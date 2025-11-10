Al Jadeed: объекты "Хезболлах" в Ливане подверглись авиаударам Израиля

После воздушных рейдов на южные районы Эль-Катрани и Эль-Махмудия зафиксировали очаги вспыхнувших пожаров

БЕЙРУТ, 10 ноября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС нанесли массированные удары по девяти районам на востоке и юге Ливана, где находятся предполагаемые военные объекты шиитской милиции "Хезболлах".

Как сообщил телеканал Al Jadeed, самолеты выпустили ракеты по базам шиитских бойцов в окрестностях городов Джанта и Наби-Шит поблизости от границы с Сирией. Сведения об атаках поступили из гористой местности Джебель-Рафи и Джебель-Рихани на юге Ливана, где были совершены авианалеты на подземные укрытия и склады с оружием.

Зафиксированы очаги вспыхнувших пожаров после воздушных рейдов на южные районы Эль-Катрани и Эль-Махмудия. Дважды подвергались бомбардировкам наземные цели на равнине Сахль-эль-Джермук. Сведений о жертвах и пострадавших не приводится.

Израильские беспилотники ранее атаковали пикапы с бойцами "Хезболлах" в Хермеле на севере Ливана и Эль-Хумейрии в пограничном округе Тир, откуда поступили сведения о двух погибших.