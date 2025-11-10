Министры финансов ЕС 13 ноября не примут решений об экспроприации активов РФ

Дискуссия носит предварительный характер в рамках подготовки решений декабрьского саммита Евросоюза

Редакция сайта ТАСС

© Alexandros Michailidis/ Shutterstock/ FOTODOM

БРЮССЕЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Министры финансов ЕС рассмотрят предложения Еврокомиссии об экспроприации активов РФ по схеме "репарационного кредита" на плановой встрече в Брюсселе 13 ноября, но практические решения там приниматься не будут. Об этом сообщил источник в институтах ЕС журналистам в Брюсселе.

"Предложения Еврокомиссии о финансировании Украины в рамках "репарационного кредита" будут рассмотрены на предстоящем [13 ноября в Брюсселе] заседании "Экофина" (Совета ЕС по экономике и финансам на министерском уровне - прим. ТАСС), - сообщил источник. - Практические решения приниматься не будут, дискуссия носит предварительный характер в рамках подготовки решений декабрьского саммита ЕС".

Источник отметил, что на данный момент у Еврокомиссии есть "только две" реальные возможности обеспечить финансирование Киева в 2026-2027 году на уровне порядка €140 млрд. Это экспроприация замороженных активов РФ или привлечение этих денег на финансовом рынке в виде общеевропейского займа, проценты по которому предстоит выплачивать странам ЕС.

Ранее 10 ноября представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари в очередной раз повторил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия "еще продолжает работу" над своими предложениями по привлечению финансовых средств для киевского режима, но "приоритетным решением" она продолжает считать "вариант, основанный на использовании замороженных активов РФ".

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что вне зависимости от схемы, которой будет прикрыта экспроприация активов РФ, это будет воровством. Он предупредил, что ответные действия России "последуют немедленно" и заставят Запад "считать убытки".