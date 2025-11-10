В Турции указали, что в Газу пускают треть из предусмотренных в сутки грузовиков

Согласно договоренностям, в день в анклав разрешено заезжать 600 транспортным средствам с помощью, но их количество сейчас составляет лишь 200

АНКАРА, 10 ноября. /ТАСС/. Количество грузовиков с помощью, которое ежедневно пропускают в Газу, составляет 200 вместо 600, предусмотренных договоренностями. Об этом заявил журналистам в Анкаре официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.

"Соглашение в Шарм-эш-Шейхе предусматривало, что в Газу ежедневно будут въезжать около 600 грузовиков, но, к сожалению, это число сейчас сократилось до 200. Данная помощь включает не только продовольствие, но и оборудование, медикаменты и различные предметы первой необходимости. Сокращение этой квоты с 600 до 200 грузовиков в сутки создает серьезные проблемы", - сказал Челик.

Он отметил, что, "к сожалению, Израиль неоднократно нарушал мирные договоренности" и "международное сообщество должно принять меры и положить конец этим нарушениям".

Челик указал, что вопрос доставки гуманитарной помощи в сектор Газа крайне важен для Турции. Он напомнил, что, как ранее заявлял президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, в Газу из зоны землетрясения в Турции будут доставлены специальные контейнеры, которые можно использовать для временного размещения людей.