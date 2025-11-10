Грузия отказалась от грантов ЕС в 2026 году

Первый заместитель министра финансов республики Георгий Какауридзе отметил, что страна не будет брать деньги в долг

ТБИЛИСИ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Грузии при планировании бюджета на 2026 год решили вновь отказаться от грантов ЕС. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра финансов республики Георгий Какауридзе, представляя проект бюджета на 2026 год в парламенте.

"Грантов на поддержку бюджета вы не увидите и в 2026 году. Мы над этим не работаем. По состоянию на сегодняшний день работа над привлечением грантов с разными ведомствами Евросоюза не ведется, так как наша заявленная политика заключается в том, [что] мы не будем работать над грантами для поддержки бюджета", - сказал Какауридзе.

Первый замглавы Минфина отметил, что, несмотря на отказ от грантов ЕС, Грузия будет брать деньги в долг. Их будут тратить на осуществление инфраструктурных проектов.

28 ноября 2024 года правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза. Как тогда сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, Тбилиси намерен продолжить выполнять свои обязательства для вступления в ЕС только за счет собственного бюджета.