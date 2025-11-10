Вагенкнехт покинет пост председателя основанной ею партии BSW

Политик планирует создать и возглавить комиссию по фундаментальным ценностям BSW, которая займется уточнением идейного профиля партии

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что больше не намерена баллотироваться на пост председателя основанной ею партии.

"Чтобы я могла продолжить работу в BSW, особенно в областях, где я сильна, мы договорились в будущем более эффективно распределить нагрузку между более многочисленной командой. Во время моего пребывания на посту председателя партии я была чрезвычайно занята вопросами управления партией и организационными вопросами, настолько, что это практически парализовало меня в плане выполнения других обязанностей, мешая мне развивать и продвигать содержание и стратегию партии. Мне очень нравилась эта работа, потому что первые полтора года существования новой партии, конечно же, являются очень важным этапом", - сказала Вагенкнехт на пресс-конференции в Берлине.

В долгосрочной перспективе, как пояснила политик, "такая ситуация просто не может продолжаться".

"В будущем я хочу сосредоточиться на том, чем я действительно могу помочь BSW, в чем заключаются мои сильные стороны", - констатировала Вагенкнехт. Она сообщила, что планирует создать и возглавить комиссию по фундаментальным ценностям BSW, которая займется уточнением идейного профиля партии. Если BSW в конечном итоге пройдет в Бундестаг (парламент ФРГ), она намерена стать лидером фракции.

Предпочтительным кандидатом на пост преемника Вагенкнехт наряду с сопредседателем Амирой Мохамед Али является депутат Европарламента Фабио де Маси.

Вагенкнехт - не только основатель, но и ключевая фигура, самый узнаваемый представитель BSW. Однако 5 ноября стало известно, что BSW уберет из своего названия имя и фамилию Вагенкнехт, но сохранит нынешнюю аббревиатуру. Правление и президиум BSW выступили с предложением переименовать партию в "Союз социальной справедливости и экономического благоразумия". Окончательное решение примут делегаты федерального съезда, который состоится 6-7 декабря в Магдебурге.

Вагенкнехт в конце октября 2023 года объявила, что выходит из Левой партии и создает собственную политическую силу. В качестве первого шага она учредила платформу "Союз Сары Вагенкнехт", именно на ее основе и была создана партия в январе 2024 года. Сейчас BSW насчитывает около 7 тыс. членов. Она показала хорошие результаты на земельных выборах в Бранденбурге, Тюрингии и Саксонии, то есть регионах бывшей ГДР. Этот успех наблюдатели объясняли в том числе ее критической оценкой политики Берлина в отношениях с Россией.