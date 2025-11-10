"Кошелек" Зеленского Миндич попал в базу "Миротворца"

Создатели сайта называют бизнесмена мародером, вором и членом организованной преступной группировки

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Совладелец фирмы "Квартал 95" бизнесмен Тимур Миндич, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, занесен в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Личные данные бизнесмена опубликовали на сайте 10 ноября после прошедших у него обысков. Создатели сайта называют Миндича мародером, вором и членом организованной преступной группировки (ОПГ). Отмечается, что он совершил "осознанные действия, направленные на подрыв стабильного функционирования энергетического сектора Украины", а также использовал свое служебное положение с целью личного финансового обогащения.

Перед этим в базу "Миротворца" внесли главу Минюста, экс-министра энергетики Германа Галущенко, который считается человеком Миндича. Создатели сайта также назвали его мародером, вором и членом ОПГ.

В понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у Миндича. При этом бизнесмен за несколько часов до обысков выехал из страны. Обыски также прошли у Галущенко и в компании "Энергоатом", которые считаются близкими к Миндичу.

После этого НАБУ сообщило, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) проводит операцию по раскрытию коррупции в сфере энергетики под названием "Мидас", в рамках которой прошло более 70 обысков. НАБУ и САП имеют 1 000 часов аудиозаписей по делу и уже начали публиковать первые фрагменты, участниками которых под именами Карлсон и Профессор стали Миндич и Галущенко.

С лета обострился конфликт Зеленского с НАБУ и САП, над которыми он попытался установить контроль. С тех пор имя Миндича все чаще звучит на Украине. Его называют "самым непубличным и при этом самым причастным к власти бизнесменом". Ряд украинских аналитиков полагает, что через Миндича проходят основные денежные потоки по большинству коррупционных схем офиса Зеленского, включая оборонные заказы. Предполагается, что в квартире Миндича проходили неформальные встречи с участием Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака и других высокопоставленных чиновников. В июле в украинских СМИ появились сообщения, что НАБУ и САП установили там прослушивающие устройства и сделали записи разговоров, в ходе которых обсуждаются коррупционные схемы. Как отмечает издание "Страна", публикация "пленок Миндича" вызовет на Украине сильнейший политический кризис.